PSG : Hugo Ekitike s'impatiente

Son heure est (enfin) venue. Après cinq matchs disputés et seulement un peu plus d'une heure de jeu dans les jambes, Hugo Ekitike (20 ans) devrait connaître sa première titularisation ce soir contre Nice, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 comme annoncé par RMC Sport. Kylian Mbappé, qui l'a très bien intégré, commencera vraisemblablement sur le banc pour souffler, de quoi permettre à la nouvelle pépite parisienne de se montrer sur le terrain en s'associant à Messi et Neymar.

Ce dernier est décrit comme ayant un état d'esprit irréprochable, et est apprécié par ses coéquipiers. L'Equipe révèle, toutefois, dans son édition du jour que l'attaquant est impatient de débuter et serait actuellement frustré. Sans montrer de signes d'agacement, assure son entourage, mais plutôt un mécontentement, lié au jugement que les supporters pourraient avoir de lui. Il devra donc justifier son prix de 36M (OA obligatoire) même si son coach Christophe Galtier, a déjà encensé son nouveau protégé il y a deux semaines : « c'est un joueur avec un potentiel incroyable. Il découvre ce qu'est le haut niveau (...) Il progresse énormément, il est très bon dans les séances ».