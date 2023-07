Le Real Betis veut 5 joueurs du Barça

La suite après cette publicité

Après avoir terminé à la sixième place du classement de la Liga, synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2023-2024, le Real Betis souhaite se renforcer cet été. Si le club sévillan est parvenu à recruter définitivement Ayoze Perez jusqu’en 2027, le Mundo Deportivo informe que la formation espagnole veut se servir du côté du FC Barcelone !

En effet, les Verdiblancos ne sont pas intéressé par un mais bien par cinq joueurs évoluant au Barça. À ce titre, des noms ont fuité dans les colonnes du média espagnol, à commencer par Alex Collado. Prêté à Elche cette saison, le natif de Sabadell ne devrait pas être conservé par les Catalans qui comptent le laisser partir gratuitement en espérant toucher un pourcentage sur une future revente. Autre nom qui circule, celui d’Arnau Tenas. Le troisième gardien du FC Barcelone, qui dispute actuellement l’Euro U21 avec la Rojita, est l’une des cibles prioritaires de la formation andalouse et des pourparlers ont d’ores et déjà été entamées avec ses représentants. Enfin, Nico Gonzalez et Pablo Torre figurent eux aussi sur les tablettes du pensionnaire de Liga, au même titre qu’Ez Abde où des prêts sont envisagés. Toutefois, l’opération s’annonce compliquée pour le dernier cité car Xavi, l’entraîneur barcelonais, compte sur le Marocain pour la saison prochaine. Les bonnes relations entre le champion d’Espagne en titre et Ramon Planes, le directeur sportif du Betis, qui officiait autrefois comme secrétaire technique au sein du club catalan, pourraient faciliter les négociations à venir.

