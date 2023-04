Liga : l’Athletic Club accroché par Getafe

La 27e journée de Liga se poursuivait ce samedi après-midi. Toujours dans la course pour les places européennes, l’Athletic Club (7e) recevait Getafe (13e), qui bataille pour se maintenir dans l’élite l’an prochain. Après une première période plutôt de bonne qualité avec quelques opportunités de part et d’autre, les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires dos à dos (0-0).

La suite après cette publicité

En seconde mi-temps, les Basques prenaient le dessus sur « El Geta » en monopolisant le ballon (66 % de possession) et campant dans la surface de réparation de David Soria (dix tirs à trois). Malgré leur domination, les hommes d’Ernesto Valverde n’arrivaient pas à faire flancher les Madrilènes, qui tenaient jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce match nul et vierge donc (0-0), l’Athletic Club commence à voir l’Europe s’éloigner et perd encore des points face à ses concurrents directs. Pour sa part, Getafe fait une belle opération à San Mamés et reste invaincu depuis quatre rencontres.

À lire

Liga : l’Athletic Club bat Valladolid et se rapproche provisoirement de l’Europe