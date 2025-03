PSG-Liverpool sera déterminant pour le Ballon d’Or estime Rio Ferdinand

Mohamed Salah et Liverpool sont arrivés à Paris où ils doivent affronter le PSG ce mercredi soir au Parc des Princes lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Deux des meilleures équipes d’Europe actuellement vont devoir se livrer bataille pour ne pas sortir précipitamment de la compétition, ce qui serait forcément considéré comme un échec. À travers la C1, c’est aussi le Ballon d’Or qui se joue. Mohamed Salah en est bien conscient, lui qui fait partie des grands favoris à la victoire finale. Rio Ferdinand estime même qu’à l’heure actuel, l’Égyptien est tout simplement sans rival.

«À ce moment précis, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre sur le podium avec lui, déclare l’ancien capitaine de Manchester United sur TNT Sports. Avec la Ligue des champions, au fur et à mesure que vous passez les phases à élimination directe et que quelqu’un commence à prendre le dessus, il finit par gagner. Tout se joue dans les grands matches. Vous pouvez y mettre Salah, vous pouvez y mettre Dembélé si le PSG va loin. Mbappé sera là, Vinicius et Bellingham. Celui qui conservera son statut et se présentera en demi-finale et en finale gagnera. Si Liverpool remporte la Ligue des champions, je suis sûr que Salah jouera un grand rôle.»