Bundesliga : le Bayern et le BvB se baladent, Schalke plonge toujours

Après un nul contre Bielefeld et une défaite à Francfort, le Bayern Munich s'est repris lors de cette 23e journée de Bundesliga. Le champion en titre s'est facilement imposé lors de la réception de Cologne 5-1. Choupo-Moting a ouvert le score avant de voir Lewandowski et Gnabry inscrire un doublé chacun. Le leader conforte sa place, prenant même 5 points d'avance sur le RB Leipzig. C'est Wolfsbourg qui vient compléter le podium. Les Loups n'ont pas tremblé face au Hertha, pour l'emporter 2-0.

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund aussi a vécu un bel après-midi. Confronté à des résultats en dents de scie depuis plusieurs semaines, le BvB s'est rassuré en battant facilement l'Arminia Bielefeld 3-0, avec notamment un but de Sancho sur penalty et un autre signé Reinier, son premier depuis qu'il est en Allemagne. Enfin, Schalke n'en finit plus de couler. Lanterne rouge depuis bien longtemps déjà, les Knappen ont pris une leçon sur la pelouse de Stuttgart 5-1.

Le classement de Bundesliga.

Les résultats des matches de 15h30 :

Bayern Munich 5 - 1 Cologne : Choupo Moting (18e), Lewandowski (33e, 65e), Gnabry (82e, 86e) ; Skhiri (49e)

Stuttgart 5 - 1 Schalke : Endo (10e, 26e), Kalajdzic (34e), Klement (88e), Didavi (90e+2) ; Kolasinac (40e)

Borussia Dortmund 3 - 0 Arminia Bielefeld : Dahoud (48e), Sancho (sp 58e), Reinier (81e)

Wolfsbourg 2 - 0 Hertha Berlin : Klunter (csc 27e), Lacroix (89e)