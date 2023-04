OM : le casse-tête Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

L’été dernier, Jacques Cardoze, qui était encore le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, avait décidé de faire vivre aux supporters de l’OM un évènement hors du temps. À l’image de ce qui se fait en Turquie par exemple, les supporters et les journalistes étaient attendus, en fin de journée, du côté de l’aéroport de Marignane pour vivre quelque chose d’incroyable : célébrer l’arrivée d’Alexis Sanchez.

Depuis, le Chilien continue de faire se déplacer les gens et au rang des joueurs les plus appréciés du public, il figure en bonne position, peut-être juste derrière Dimitri Payet. Pourtant, il se pourrait bien que ce soit les derniers matches, les six qui restent en championnat, de l’ex de l’Inter sous les couleurs de l’OM. Car rien n’est encore décidé.

Alexis Sanchez fait patienter l’OM

« Je ne suis pas ici pour prendre le soleil »

À l’instar de Dimitri Payet, dont le contrat, qui comporte une part importante de variable, s’arrête dans une année, le choix n’est pas entériné. Lors de la signature du contrat du nouvel attaquant, les deux parties s’étaient mises d’accord afin de voir comment allait se dérouler cette année, avant de discuter d’une éventuelle prolongation d’une année.

Évidemment, comme il l’avait déjà expliqué, Alexis Sanchez veut continuer à gagner des trophées. « Il n’y a pas d’explications, il faut être concentré, ne jamais lâcher à domicile. Je le dis depuis que je suis ici, on doit toujours être concentré tant que le match ne s’est pas terminé. On doit être à 200% pour les supporters, on a un public formidable. Je pourrais rester ou partir, je ne suis pas ici pour prendre le soleil. Ce que je veux, c’est gagner des matches », avançait-il en mars dernier. Il veut aussi des garanties et continuer à évoluer en Europe alors que River Plate lui fait les yeux doux et que des équipes un peu plus exotiques, en Turquie notamment, suivent avec attention sa situation. Du côté de l’OM, on n’est pas franchement pessimiste, mais on se pose quelques questions tout de même.

Si l’OM est en C1…

L’attaquant est probablement l’élément le plus professionnel de l’équipe, le plus impliqué et surtout celui qui a la plus grande mentalité de gagneur. Mais jusqu’à quand ? Il dispose d’un salaire au niveau de son talent (selon L’Équipe 500 000 euros mensuels), mais jusqu’à quand son physique lui permettra de mettre l’intensité qu’il possède encore aujourd’hui ? C’est l’une des questions qui taraudent certains décideurs du club alors que le joueur va sur ses 35 ans.

Mais un homme aux 16 buts et 2 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues (35 titularisations) a la main et il le sait. Pablo Longoria a déjà commencé le travail, mais il attendra probablement d’y voir encore un peu plus clair pour se décider. Si l’OM est qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, le mariage pourra continuer…