Ligue des Nations : le Danemark recherche son second souffle

En 2021, tout le monde était sous le charme du Danemark. Au gré des percées offensives de Joakim Maehle et des inspirations géniales de Mikkel Damsgaard, la Danish Dynamite a tout explosé sur son passage lors de l’Euro 2020. Un amour du public renforcé par le terrible accident cardiaque de Christian Eriksen, heureusement sain et sauf, au début du tournoi. Et à l’issue d’un parcours remarquable, les Danois étaient sortis par la grande porte après avoir livré une énorme bataille face à l’Angleterre (2-1). Mais alors que l’on s’attendait à une suite brillante pour la nation du nord de l’Europe, rien ne s’est passé comme prévu.

La suite après cette publicité

En effet, lors de la Coupe du monde 2022, les coéquipiers d’Andreas Christensen sont totalement passés à côté de leur tournoi. Engagés avant le tournoi en étant disposés à boycotter le tournoi au Qatar, le groupe danois avait visiblement la tête ailleurs et n’a remporté aucun match dans un groupe abordable composé de la France, la Tunisie et l’Australie. Dès lors, il fallait que le Danemark réagisse lors de l’Euro 2024 en Allemagne après une phase de qualification maîtrisée. Finalement, Kasper Hjulmand et son groupe ont réalisé un tournoi totalement soporifique.

À lire

France - Israël devrait se jouer au Stade de France et avec public

Un test grandeur nature face à l’Espagne

Après trois matches nuls en phase de groupes, la nation scandinave a été dominée face à l’Allemagne, le pays-hôte, en 8es de finale. Un nouvel aveu de faiblesse qui a contraint la sélection a tourné la page pour mieux rebondir. Alors que Simon Kjaer a pris sa retraite internationale, Pierre-Emile Hojbjerg a récupéré le brassard de capitaine. Sur le banc, Kasper Hjulmand a quitté son poste et a été remplacé par Morten Wieghorst. Atteint par des épisodes de stress, ce dernier a été remplacé par Lars Knudsen qui assure l’intérim depuis le rassemblement de septembre.

La suite après cette publicité

Un mois de septembre que le Danemark a réussi avec deux victoires contre la Serbie et la Suisse (2-0). Malgré sa supériorité numérique contre la Nati, le Danemark a affiché une sérénité défensive intéressante qui devra être confirmée ce samedi face à l’Espagne (20h45). Face aux champions d’Europe, les Danois auront une vigilance particulière envers Lamine Yamal. Face au nouveau numéro 10 de la Roja, Rasmus Kristensen, qui sera aligné suite aux absences d’Andreas Christensen et Joachim Andersen, est prêt à aller au combat comme il l’a confié en conférence de presse : «Lamine a un immense talent. C’est un phénomène, et ce qu’il fait est presque effrayant. J’attends vraiment avec impatience de jouer contre lui. Je suis préparé si quiconque me désigne. J’espère avoir un bon match et montrer à quel point je suis bon défensivement pour que cela ne soit pas retenu contre moi.» Le match est lancé.