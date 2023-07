OM : le numéro de Renan Lodi dévoilé

Après les départs de Sead Kolasinac, parti libre de tout contrat à l’Atalanta Bergame, et Nuno Tavares, de retour après son prêt en provenance d’Arsenal, l’Olympique de Marseille a trouvé son nouveau latéral gauche en la personne du Brésilien Renan Lodi, arrivé contre un chèque de 13 millions d’euros envoyé à l’Atlético de Madrid.

Le club de la cité phocéenne a d’ailleurs annoncé la nouvelle via son site officiel et ses réseaux sociaux, dévoilant également le nouveau numéro de son international auriverde (16 sélections). En effet, l’ancien Colchonero arborera le 12, qu’il a porté dans la capitale espagnole et au CA Paranaense. Le numéro était laissé libre par Bamba Dieng, parti l’hiver dernier à Lorient.

