Chelsea et Brighton toujours en désaccord pour Moisés Caicedo

La saga n’a pas fini de continuer. Si Moisés Caicedo est bien décidé à rejoindre Londres, Brighton donne du fil à retordre à Chelsea. En effet, les deux clubs discutent depuis plusieurs semaines déjà autour d’un transfert qui enverrait l’Équatorien former un duo excitant avec l’autre sud-américain Enzo Fernandez. Mais jusqu’à présent, toujours aucun accord si ce n’est celui entre le joueur et le club londonien.

La suite après cette publicité

D’après The Guardian, Brighton demanderait environ 100 M€ pour Moisés Caicedo. Un prix mirobolant qui fait écho à celui de Declan Rice, en partance vers Arsenal. Mais les Blues ne sont - pour l’instant - pas prêts à mettre autant pour le jeune milieu de terrain de 21 ans. Chelsea offrirait entre 70 et 80 M€ pour s’attacher les services de l’Équatorien, bien loin de ce qu’attendent les Seagulls, gourmands. Si les Londoniens sont très occupés à vendre et à dégraisser leur effectif, ils pourraient vite passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines pour boucler le dossier Caicedo. À noter également que Brighton cherche toujours à faire revenir Levi Colwill, prêté par les Blues la saison dernière mais qui semble être intouchable aux yeux de Mauricio Pochettino.

À lire

Chelsea : Mauricio Pochettino compte sur Lukaku