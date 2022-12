Liverpool : Luis Diaz a rechuté

Mauvaise nouvelle pour Liverpool. Luis Diaz, qui n’a plus joué depuis le 9 octobre dernier après s’être blessé au genou lors d’un contact avec le joueur d’Arsenal Thomas Partey, a ressenti une gêne au même genou durant un entrainement avec son club de Liverpool à Dubaï. Le Colombien a d'ailleurs dû retourner en Angleterre pour subir des tests qui ont confirmé la gravité de la blessure. Les résultats de l'examen n'ont pas vraiment été rassurants puisque le joueur de 25 souffrirait d'une rupture du ligament collatéral du genou et il aurait même été opéré hier à Liverpool, selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo.

Jürgen Klopp s'est d'ailleurs exprimé sur cette triste nouvelle. «C'est une grande déception pour nous tous. Mentalement, c'est très dur pour lui. Cela s'est passé lors d'un entraînement. Le lendemain, il avait encore mal, alors on a fait des examens. Et là, on a pris une claque», a notamment déclaré l'entraineur des Reds. L'international colombien (37 sélections pour 8 réalisations) devrait être absent pendant environ 90 jours et ne devrait donc pas revenir sur le terrain avant mars, toujours d'après le média sportif espagnol. Sa présence contre le Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, est d'ailleurs presque impossible, surtout pour le match aller, le 21 février 2023 à Anfield (le retour aura lieu le 15 mars au stade Bernabéu).