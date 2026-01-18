Menu Rechercher
Sénégal : la joie du héros Pape Gueye après la victoire face au Maroc

Par Josué Cassé
Unique buteur dans cette finale de la CAN 2025 (1-0 a.p), Pape Gueye, auteur d’une sublime frappe, a ainsi permis au Sénégal de remporter la deuxième CAN de son histoire face au Maroc. Après la rencontre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille savourait forcément.

« Franchement, c’était un match très compliqué, on avait à cœur de gagner ici, un beau pays, ils ont des supporters incroyables. On a tout donné, on n’a pas triché. Le Sénégal est champion d’Afrique et on est très contents », a ainsi déclaré le joueur de 26 ans au micro de M6.

