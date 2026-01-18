Sénégal : la joie du héros Pape Gueye après la victoire face au Maroc

Unique buteur dans cette finale de la CAN 2025 (1-0 a.p), Pape Gueye, auteur d’une sublime frappe, a ainsi permis au Sénégal de remporter la deuxième CAN de son histoire face au Maroc. Après la rencontre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille savourait forcément.

La suite après cette publicité

« Franchement, c’était un match très compliqué, on avait à cœur de gagner ici, un beau pays, ils ont des supporters incroyables. On a tout donné, on n’a pas triché. Le Sénégal est champion d’Afrique et on est très contents », a ainsi déclaré le joueur de 26 ans au micro de M6.