Rayan Cherki : « le ballon, c’est comme mon chat »

Il est sans aucun doute l’un, voire le joueur français le plus fort sur tous les aspects de la technique. Dans un entretien accordé à France Football, Rayan Cherki a évoqué en profondeur son rapport avec le ballon, son plus grand ami. Le milieu offensif de Manchester City s’est laissé aller à une comparaison avec son chat.

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«Je ne peux pas faire de mal au ballon. Ce sont des choses, peut-être que vous, vous ne les ressentez pas, mais moi, je peux voir dans certains touchers de balle que le ballon, il n’apprécie pas. Moi, je veux qu’il apprécie. C’est comme mon chat. Le chat, il ne va pas venir vers toi s’il ne t’apprécie pas, s’il n’apprécie pas comment tu le caresses. Le ballon, c’est la même chose. Quand je l’ai dans les pieds, je veux qu’on se dise : "Comment il a fait ? Comment il a vu ?" C’est juste ça.»