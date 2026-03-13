Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Rayan Cherki : « le ballon, c’est comme mon chat »

Par Jordan Pardon
1 min.
Rayan Cherki, passeur et buteur avec Manchester City @Maxppp

Il est sans aucun doute l’un, voire le joueur français le plus fort sur tous les aspects de la technique. Dans un entretien accordé à France Football, Rayan Cherki a évoqué en profondeur son rapport avec le ballon, son plus grand ami. Le milieu offensif de Manchester City s’est laissé aller à une comparaison avec son chat.

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas faire de mal au ballon. Ce sont des choses, peut-être que vous, vous ne les ressentez pas, mais moi, je peux voir dans certains touchers de balle que le ballon, il n’apprécie pas. Moi, je veux qu’il apprécie. C’est comme mon chat. Le chat, il ne va pas venir vers toi s’il ne t’apprécie pas, s’il n’apprécie pas comment tu le caresses. Le ballon, c’est la même chose. Quand je l’ai dans les pieds, je veux qu’on se dise : "Comment il a fait ? Comment il a vu ?" C’est juste ça.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier