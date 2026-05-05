L’Inter refroidit le Barça pour Alessandro Bastoni

Sacré champion d’Italie après son succès face à Parme (2-0), l’Inter Milan a profité de ce nouveau titre de Serie A pour afficher clairement ses intentions sur le mercato estival. Alors que le FC Barcelone suit de près Alessandro Bastoni, pilier de la défense nerazzurra, la direction milanaise a rapidement fermé la porte à tout départ. Le président Giuseppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio ont insisté sur la stabilité du projet et l’importance de conserver leurs cadres après une saison couronnée de succès.

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Interrogé sur l’avenir du défenseur central italien, Piero Ausilio s’est montré catégorique au micro de plusieurs médias italiens, écartant toute approche concrète venue de Catalogne : « Bastoni ? Nous n’avons reçu aucune offre le concernant. C’est un joueur essentiel pour l’Inter et pour la sélection italienne, un défenseur de très haut niveau, et nous voulons le garder. » Sous contrat jusqu’en 2028, Bastoni reste au cœur du projet de l’Inter.