Le Bayern Munich veut faire revenir Jérôme Boateng !

Après avoir tout gagné avec le Bayern Munich, dont notamment deux Ligue des Champions, Jérôme Boateng a été la recrue phare de l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival 2021. Malheureusement pour les Gones, le transfert du défenseur central allemand s’est avéré être un échec retentissant. Arrivé à Lyon pour apporter son expérience, l’ancien Bavarois a surtout marqué les esprits pour ses blessures récurrentes et il pourrait même s’agir de l’une des plus grosses erreurs de casting réalisées par les dirigeants rhodaniens, sportivement comme financièrement.

La suite après cette publicité

Jérôme Boateng a donc quitté l’OL par la petite porte à l’issue de son contrat avec la formation lyonnaise. Malgré son statut d’agent libre, le joueur de 35 ans n’a pas fait les gros titres cet été hormis pour une sordide affaire de violences conjugales durant ce mois de septembre. En effet, selon les informations de l’AFP, la haute instance judiciaire de Bavière a poursuivi le champion du monde 2014 pour «coups, blessures et injures» à l’encontre de son ancienne conjointe avant d’annuler sa condamnation. Malgré cela, l’international allemand pourrait rebondir dans son ancien club !

À lire

BL : match nul spectaculaire entre le Bayern Munich et Leipzig

Le Bayern veut faire revenir Jérôme Boateng

D’autant plus qu’après un été retentissant qui aura vu arriver Harry Kane à la point de l’attaque du Bayern Munich, les Bavarois cherchent un défenseur supplémentaire alors que Thomas Tuchel avait notamment dû composer une charnière centrale avec Leon Goretzka lors de la rencontre contre le Preußen Münster. Et selon les informations de la presse allemande, le Champion en titre de la Bundesliga songerait à rapatrier Jérôme Boateng, un ancien pilier de l’histoire récente du Rekordmeister, qu’il avait quitté pour tenter sa chance en France, du côté de l’Olympique lyonnais donc.

La suite après cette publicité

Le défenseur central allemand pourrait donc faire son grand retour au Bayern Munich, et plus rapidement que prévu. A en croire les dernières indiscrétions de nos confrères de Sky Sport, des pourparlers ont en effet déjà eu lieu. Les patrons du Bayern auraient même déjà réfléchi à ce transfert depuis un certain temps. Si un examen médical n’a pas encore été programmé pour l’ancien Bavarois, d’autres discussions sont prévues ce dimanche afin de faire avancer les négociations dans les plus brefs délais. Affaire à suivre donc…