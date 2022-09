LdC : Chelsea compte sur Pierre-Emerick Aubameyang

Mâchoire cassée pour Aubameyang ? Ce n'est visiblement pas quelque chose qui inquiète Thomas Tuchel à en croire The Telegraph. Il pourrait même se déplacer avec le groupe mardi prochain afin d'affronter le Dinamo Zagreb (18h45) pour le compte de la 1ère journée de Ligue des champions. La course contre-la-montre a, en tout cas, commencé puisque Pierre-Emerick Aubameyang a été transporté en Italie pour être équipé d'un masque.

« Nous essayons de pousser les choses et Auba est heureux de pousser les choses. Il est maintenant chez le spécialiste pour faire son masque et puis il essaiera, je pense, dimanche à l’entraînement », expliquait Tuchel en conférence de presse, alors que l'ancien capitaine d'Arsenal était déjà présent ce samedi dans les travées de Stamford Bridge pour assister à la victoire des Blues contre West Ham (2-1) en Premier League. Plusieurs joueurs sont déjà passés par là, comme Fernando Torres, Demba Ba et Antonio Rüdiger entre autres.