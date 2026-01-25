Sergio Rico va casser son contrat avec Al-Gharafa

Sergio Rico a décidé de résilier unilatéralement son contrat avec le club qatari d’Al-Gharafa. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain reproche au club de ne pas l’avoir inscrit pour la Ligue des Champions asiatique et de ne pas honorer son contrat, notamment après sa prolongation récente. Pendant plusieurs mois, le joueur a fait preuve de patience, attendant d’être enregistré et payé, mais le club est resté inactif d’après Marca.

La suite après cette publicité

Rico restera donc agent libre le temps que la procédure soit examinée par les instances juridiques de la FIFA. Parti du PSG pour le Qatar, l’Espagnol de 32 ans n’a pas vu ses attentes remplies et se retrouve désormais à la recherche d’un nouveau club pour relancer sa carrière.