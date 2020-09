Journal du Mercato : le Barça est dans tous ses états

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France et à Paris. Annoncé un temps du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga (17 ans) aurait également tapé dans l’œil de l'émir du Qatar. Et même si un transfert cet été semble désormais improbable, Le Parisien révèle que le PSG se tiendrait prêt à passer à l'offensive l'été prochain. Affaire à suivre...

Toujours à Paris, Sergio Rico (27 ans) pourrait finalement prolonger son aventure parisienne. Prêté par le FC Séville, la saison dernière, le gardien espagnol ferait l'objet de négociations entre les deux clubs. Selon Radio Marca, le transfert serait en bonne voie et pourrait se conclure autour de 6 M€.

Plus au sud, dans le Rhône, l'ombre du mercato pèse toujours sur l'Olympique Lyonnais. Juninho a pris la parole sur OLTV pour s'exprimer sur les dossiers chauds : « Ce n'est pas prévu de faire partir Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé en même temps. Si ça arrivait, on irait chercher des joueurs de même niveau sur le marché. (...) On a déjà des noms pour les remplacer (...) Nous essayons également de faire Facundo Pellistri (18 ans), qui lui est un jeune joueur et ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqués précédemment ».

Enfin, d'après L'Équipe, le Stade Brestois tenterait de recruter Steve Mounié (25 ans). Si l'ancien joueur de Montpellier ne serait pas convaincu par un retour en France, il pourrait changer de position puisque son club, Huddersfield, ne fermerait pas la porte à un départ.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger et l'Espagne où le FC Séville serait prêt à sacrifier Diego Carlos (27 ans). Selon les informations d’As et de Marca, les Sévillans souhaiteraient profiter de son excellente saison en Andalousie pour en tirer au moins 60 M€. Liverpool et les deux Manchester se seraient renseignés. As explique que les Skyblues de Pep Guardiola auraient toutefois une légère avance dans le dossier.

Annoncé depuis quelques semaines du côté de Chelsea, Kai Havertz (21 ans) a quitté ce matin le rassemblement de la sélection allemande. Le Bayer Leverkusen a publié un communiqué dans la matinée, expliquant que l'attaquant allemand avait été autorisé à prendre la direction de Londres pour y finaliser son transfert. Un transfert qui pourrait atteindre 100 M€, si les bonus étaient atteints.

Le focus du jour à l'étranger

Notre focus du jour concerne le FC Barcelone. Après le départ d'Ivan Rakitic (32 ans) à Séville, c'est désormais Arturo Vidal (33 ans) qui pourrait faire ses valises. Évoqué un temps du côté de la Juventus, le Chilien pourrait finalement rejoindre l'Inter Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les Interistes se seraient déjà mis d'accord avec l'ancien du Bayern et attendrait désormais la résiliation de son contrat avec le Barça.

Toujours dans le sens des départs, le dossier Samuel Umtiti (26 ans) pose question en Catalogne. Courtisé par plusieurs écuries européennes (Lazio, Napoli, Arsenal, Leicester), le champion du Monde 2018 n'a cependant toujours pas fait l'objet d'offres acceptables pour la direction. De son côté, Ousmane Dembélé (23 ans) est, lui, bien parti pour rester. Souvent cité parmi les indésirables, l'ancien Rennais entrerait dans les plans de Ronald Koeman, qui souhaiterait pouvoir compter sur lui, rapidement.

Dans le sens des arrivées, l'information du jour nous provient des Pays-Bas et du quotidien AD, selon lequel les arrivées de Memphis Depay (26 ans, OL) et de Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool) seraient d'ores et déjà bouclées. Néanmoins, toujours selon la presse néerlandaise, le Barça attendrait de se débarrasser de ses indésirables pour officialiser la signature des deux anciens du PSV.

Mais le gros dossier du moment du côté de Barcelone, c'est bien sûr le dossier Lionel Messi (33 ans). Une situation qui a connu un nouveau tournant ce vendredi après-midi. Le clan Messi a dégainé en premier, au moyen d'un communiqué signé du père du joueur expliquant que la clause libératoire de 700 M€ n'était pas valable dans la situation actuelle. Du côté de la Ligue espagnole, la réponse ne s'est pas fait attendre. La Liga a également publié son communiqué, réaffirmant la validité de la clause et confirmant son communiqué antérieur.

Mais l'Argentin a finalement tranché. Malgré son désaccord avec la gestion du club, Messi va bien rester au FC Barcelone, ne souhaitant pas créer un scandale judiciaire autour de son départ, face au club de sa vie. Dans une interview accordée à Goal, le numéro 10 argentin a confirmé qu'il allait bien rester une année supplémentaire au Barça. Une décision qui pourrait retenir le départ de Luis Suarez (33 ans). Un casse-tête qui touche donc à sa fin, du moins pour la saison à venir...

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Adrien Tamèze (26 ans) ne restera pas à Nice, cette saison. De retour de son prêt à l'Atalanta, le milieu de terrain français s'est engagé avec l'Hellas Vérone jusqu'en 2024.

En Angleterre, Leicester City a officialisé l'arrivée de Timothy Castagne (24 ans), en provenance de l'Atalanta Bergame. Le latéral belge a signé un contrat de cinq ans avec les Foxes, contre un chèque d'environ 25 M€.

L'Atalanta qui, de son côté, a enregistré la signature du milieu offensif russe, Aleksej Miranchuk (24 ans). L'ancien du Lokomotiv Moscou s'est engagé avec la Dea jusqu'en juin 2025.

C'est également officiel, Feyenoord a annoncé l'arrivée du milieu offensif portugais João Carlos Teixeira (27 ans). Auteur d'une excellente saison avec le Vitoria Guimarães en Liga NOS, le Lusitanien s'est engagé jusqu'en juin 2022 et portera le n° 20.

En France, le LOSC a enregistré l'arrivée du gardien Oréstis Karnézis (35 ans), en provenance du Napoli. L'international grec devrait rejoindre les Dogues en tant que numéro 2.

Enfin, le jeune Brahim Diaz (21 ans) est prêté pendant un an par le Real Madrid à l'AC Milan. L'ailier va pouvoir aller gagner un peu de temps de jeu ailleurs, lui qui est barré par la concurrence chez les Merengues.

