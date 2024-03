Faut-il s’inquiéter pour les Bleus ?

L’équipe de France a mal débuté 2024. Pour leur premier match de l’année, les Bleus ont été surclassés par l’Allemagne au Groupama Stadium. Au-delà du score (2-0), les joueurs de Didier Deschamps ont été mangés tout crus par des Allemands qui n’ont pas été impressionnants mais qui ont joué avec sérieux et justesse. Dans l’autre camp, les Français ont affiché un visage plus qu’inquiétant à quelques mois de l’Euro, où ils affronteront l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne ou l’Estonie. Face à Toni Kroos et ses coéquipiers, les Tricolores ont manqué d’à peu près tout.

Des problèmes sur toutes les lignes

Pas suffisamment agressifs, ils ont été surpris à deux reprises par les Allemands. Outre Brice Samba, qui doit faire bien mieux sur les deux buts, la défense a eu des difficultés, notamment Pavard et Koundé, qui n’ont pas marqué de points. Ils en ont même perdu. Dans l’entrejeu, Tchouameni et Rabiot ont été à la peine, tout comme le jeune Zaïre-Emery. Le jeu des Bleus, qui a manqué d’impact et de percussion, a aussi manqué de liant et surtout d’un Antoine Griezmann. Mais les Bleus n’ont pas voulu se cacher derrière cette excuse, même s’ils ont reconnu qu’avec lui, ce match aurait été certainement différent.

«C’est vrai qu’Antoine est un peu le créateur, le maître à jouer de notre équipe même s’il y en a d’autres. Ce soir (samedi), il aurait pu apporter un plus. Mais les mecs qui étaient là étaient à même de le faire aussi. Donc il ne faut pas se trouver d’excuses», a avoué Olivier Giroud. Difficile d’en trouver après une prestation si terne. Offensivement, Kylian Mbappé a beaucoup tenté et beaucoup raté. Le Français, qui a dit vendredi en conférence de presse à un journaliste "quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ?"; n’a pas réalisé un grand match. C’est même tout le contraire.

Une attaque à côté de la plaque

Ousmane Dembélé, lui, a été un peu plus dangereux. Enfin, Marcus Thuram n’a pas su saisir sa chance au poste de n°9. Une soirée à oublier ou presque. Didier Deschamps veut en tirer des leçons. «C’est toujours bien d’avoir des difficultés. Là, on en a eu pas mal. Trop et beaucoup trop. Cela devra nous servir, même si dans trois jours (Chili à Marseille) ce sera un autre adversaire. Qu’il y ait une fatigue pour différentes raisons, oui, mais ce n’est pas une excuse non plus. On était en déficit physique, collectivement et individuellement. Dans les intentions, on était moins déterminé que d’habitude. Il faut l’accepter».

Individuellement comme collectivement, les Bleus ont effectivement failli. Ce n’est pas la première fois puisqu’il faut se rappeler qu’ils ont été battus en septembre dernier par l’Allemagne (2-1). Par la suite, ils avaient su se reprendre face aux Pays-Bas (2-1), l’Ecosse (4-1) et Gibraltar (14-0) avant de concéder le nul face à la Grèce (2-2). Depuis deux rencontres, les Bleus n’ont donc plus gagné. Ils ont aussi montré des problèmes à tous les niveaux. Ce qui ne rassure pas avant l’Euro. Mais les joueurs ne sont pas inquiets comme l’a expliqué Olivier Giroud en zone mixte.

Les Bleus ne sont pas inquiets pour le moment

«Je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais c’est une bonne piqûre de rappel comme quoi il faut mettre le bleu de chauffe chaque match, notamment contre des équipes comme ça. L’Allemagne reste une grande nation du foot, même s’ils ont fait des contre-performances avant. Ils ont joué un très bon match et ils ont été meilleurs que nous ce soir (hier). Donc il faut dire les choses mais tout n’est pas à remettre en question. Il faut se remettre dès mardi au travail. Je ne suis pas plus inquiet que ça.» Même si on peut se poser des questions puisqu’il s’agit du dernier rassemblement avant l’Euro, donc de la dernière occasion pour peaufiner des détails et faire des tests avant la liste, il reste encore du temps pour rectifier le tir.

D’autant que certains titulaires manquaient à l’appel hier soir à l’image de Mike Maignan, bien plus solide, ou d’Antoine Griezmann. Idem pour Ibrahima Konaté, qui forme une paire plutôt intéressante dans l’axe avec Dayot Upamecano. Kingsley Coman, blessé avec le Bayern Munich, n’a pas été appelé et sera certainement une option intéressante durant l’Euro. Des joueurs comme Kylian Mbappé, qui a raté son match, évoluera lui aussi à un autre niveau. Du moins, on l’espère. Après la piqûre de rappel face aux Allemands, les Bleus tenteront de repartir du bon pied face au Chili.