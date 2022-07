CAF Awards : les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur

Alors que la cérémonie des CAF Awards aura lieu à Rabat le 21 juillet prochain, on en connaît aujourd'hui les finalistes dans les différentes catégories. Sadio Mané (Sénégal/Bayern Munich), Mohamed Salah (Égypte/Liverpool) et Édouard Mendy (Sénégal/Chelsea) font partie des trois finalistes pour le trophée de Ballon d'Or africain. Le titre de meilleur jeune joueur va pour sa part se disputer entre Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham), Hannibal Mejbri (Tunisie/Manchester United) et Karim Konate (Côte d'Ivoire/RB Salzburg).

Dans la catégorie « Entraîneur de l'année » sont nommés Aliou Cisse (Senegal), Carlos Queiroz (Egypt) et Walid Regragui (Wydad Athletic Club), tandis que le Cameroun, l'Egypte et le Sénégal sont en lice pour être sacrés « Meilleure sélection africaine de l'année ».