Inter : Arsenal et Chelsea toujours à fond sur Hakimi

Si l’Inter réalise une saison aussi éclatante en championnat, c’est en partie grâce à Achraf Hakimi (22 ans). Le défenseur marocain, parfois milieu de terrain, effectue une superbe saison avec le maillot nerazzurro et confirme tout le potentiel qu’on avait pu entrevoir lorsqu’il évoluait à Dortmund. Alors que le groupe Suning cherche à vendre le club lombard, Hakimi pourrait faire ses valises cet été.

La suite après cette publicité

Le joueur formé au Real Madrid plaît toujours autant du côté de l’Angleterre, où Chelsea et Arsenal scruteraient particulièrement la situation du Lion de l’Atlas selon The Telegraph. Une somme de 40 millions d’euros est évoquée pour laisser partir le latéral droit qui réalise une superbe première saison en Italie avec de jolies statistiques offensives (6 buts et 6 passes décisives).