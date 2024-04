Ludovic Obraniak détruit encore Emiliano Martinez

Hier soir, le LOSC a dit adieu à la Ligue Europa Conférence après une séance de tirs au but tendue où Dibu Martinez a fait son show. Hué tout le match, le portier argentin s’est vengé et a chambré les Lillois. Ce qui n’a pas été du goût de Ludovic Obraniak, ancien de la maison. Sur X, il a insulté le champion du monde 2018. « Merci le LOSC, fier de vous ! Et Martinez, mange bien tous tes morts.»

Quelques heures plus tard, il en a remis une couche. «J’encourage donc les gardiens à se comporter de la même manière que Martinez histoire de voir ce que cela peut donner ! Qu’un joueur s’approprie une séance de penalty en 1/4 de finale de coupe d’Europe, ça me dérange. D’ailleurs l’arbitre, si la loi le permettait, l’aurait expulsé.» Dibu appréciera…