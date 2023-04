LdC : la réaction pleine de dépit de Yann Sommer après la défaite du Bayern

La suite après cette publicité

Après la claque reçue sur la pelouse de Manchester City (3-0), le gardien du Bayern Munich, Yann Sommer, est revenu sur cet échec retentissant avec un certain dépit au micro du diffuseur de la rencontre. «3 à 0 c’est trop, on eu des occasions mais on a fait trop d’erreurs. On verra au deuxième match. Il faudra revenir avec beaucoup de confiance», a tout d’abord confié le portier suisse avant de revenir plus en détail sur ce qui a fait la différence ce mardi soir.

«C’est un tout. On a eu des occasions mais on savait qu’on devait être compact, défendre bien. On a bien fait des fois mais à la fin, le 3-0, c’est trop. Ça change toujours quand tu changes de coach car ils ont des idées, un style individuel. C’était bien de prendre des idées de Thomas Tuchel sur le terrain. On a bien fait dans le dos de la défense de City mais à la fin ce n’était pas efficace» a conclu Yann Sommer. Comme le confirment les propos du gardien du Bayern, il faudra absolument une remobilisation générale si les Munichois veulent continuer leur aventure en Ligue des Champions.

