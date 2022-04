L'hyperactif Keisuke Honda cherche un nouveau club !

Multiples casquettes. Keisuke Honda (35 ans) est un homme à tout faire. Footballeur de talent, passé notamment par le CSKA Moscou et l'AC Milan, le Japonais est aussi un entrepreneur à succès depuis 2016 et la création de PROTOCOL, start-up qui met en relation des entreprises et des investisseurs. Mais ce n'est pas tout. Derrière le patron, il y a aussi le sélectionneur.

En effet, depuis presque quatre ans, l'ex-international nippon (98 sélections, 37 réalisations) est l'entraîneur de la sélection nationale du Cambodge. «Je suis au Cambodge en ce moment même, où je travaille comme sélectionneur. Je voyage beaucoup entre le Japon, le Cambodge et d'autres pays. Depuis la fin de mon contrat en Lituanie, je suis libre et, maintenant, je me concentre sur la sélection nationale du Cambodge. Je suis sélectionneur, depuis 2018 et la fin du Mondial en Russie, le temps file», a-t-il expliqué dans les colonnes de As.

Entrepreneur, sélectionneur... et joueur ?

Dernier de la poule C du 2e tour de qualification de la Zone Asie avec ses hommes (1 nul et 7 défaites, 2 buts marqués pour 37 encaissés), le milieu de terrain n'a pas pour autant tiré un trait sur sa propre carrière. Il y a quelques mois encore, il terminait 2e du championnat de Lituanie sous les couleurs du FK Suduva (6 apparitions, 1 réalisation). Et après des expériences au Mexique (Pachuca), en Australie (Melbourne), au Brésil (Botafogo), en Azerbaïdjan (Neftçi) et donc en Lituanie, le natif de Settsu ne dirait pas non à un nouveau challenge.

«Je suis encore footballeur, je n'ai pas encore raccroché les crampons. (...) Je m'entraîne tous les jours et je me maintiens en condition. Je suis prêt à jouer, mais en ce moment, je suis concentré sur le Cambodge. Je ne sais pas quand je signerai un contrat dans un club. Je ne suis pas pressé. Je peux prendre ma retraite à tout moment, des joueurs de mon âge le font, mais moi, j'ai envie de continuer à jouer», a-t-il conclu. À bon entendeur, Keisuke Honda a plus d'une corde à son arc !