Espagne : Luis De La Fuente pessimiste pour Baldé et Carreras

C’est ce qui s’appelle avoir l’embarras du choix. L’Espagne dispose de quatre latéraux gauches de tout premier plan avec Marc Cucurella, le titulaire de Luis De La Fuente, Alejandro Grimaldo, son remplaçant, en plus d’Alejandro Balde et d’Alvaro Carreras. Malheureusement, il n’y en aura, a priori, que deux qui seront du voyage à la Coupe du Monde l’été prochain. Dans un entretien accordé à AS, le sélectionneur comprend la déception du Barcelonais (7 sélections) et du Madrilène, encore jamais appelé chez les A. Pour autant, tout peut encore se jouer d’ici l’été même si ces deux derniers partent avec une longueur de retard, et que leurs clubs respectifs mettent la pression pour qu’ils soient sélectionnés.

«Tous les clubs sont ravis de voir leurs joueurs convoqués en équipe nationale. Et je ne connais aucun joueur qui ne souhaite pas être appelé. C’est tout à fait normal car cela valorise à la fois le club et le joueur. L’équipe nationale est une vitrine médiatique qui offre une reconnaissance internationale. Cela dit, je suis totalement insensible aux commentaires. Nos décisions nous appartiennent, et je sélectionne ceux que je considère comme les meilleurs. Balde a déjà joué avec moi, et Carreras pas encore, mais il a évolué dans les équipes de jeunes. Tous deux figurent sur notre liste préliminaire et sont très performants, mais tant que je jugerai que d’autres joueurs sont performants, ils continueront d’être convoqués.» Ça a le mérite d’être clair.