Ligue 2 : Clermont-Chambly devrait être maintenu malgré les nombreux cas de covid-19

La rencontre entre Clermont et Chambly (25e journée de Ligue 2) prévue à 19h devrait être maintenue à en croire les dernières informations, et surtout le silence de la LFP. Malgré les 11 cas de covid-19 et de son variant anglais détectés chez les Camblysiens, le coup d'envoi aura bien lieu.

Comme indiqué ce matin, Chambly a fait le voyage en car à Clermont hier sans 16 de ses joueurs, 10 pour raison de covid (un 11e a été testé positif durant le voyage) et 6 pour blessures. Le staff est aussi diminué, Bruno Luzi l'entraîneur étant lui aussi malade. Résultat, 5 joueurs de la réserve et des U19 sont venus faire le nombre, ainsi que Vincent Planté (40 ans), habituel entraîneur des gardiens, qui sera à la fois 2e gardien et entraîneur principal ce soir.