LOSC-PSG : le coup de pression de Thomas Tuchel

Le PSG n'a pu faire mieux que ramener le nul de Lille (0-0) pour ce choc de la seizième journée de Ligue 1. Malheureusement pour le champion de France, ce match a fait des dégâts et devrait remplir encore un peu plus l'infirmerie parisienne dans les prochaines heures. Ainsi, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi ont quitté la pelouse du stade Pierre-Mauroy blessés. Une bien mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel qui a poussé un coup de gueule au micro de la chaîne Téléfoot.

« Vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs, on nous laisse toujours jouer à 21 heures. On manque de rythme pour manger, dormir, récupérer... Bien sûr on va continuer comme ça. Il nous manque Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi... Vous voulez voir jouer ses joueurs quand le premier joue contre le deuxième. Mais nous jouons toujours à 21 heures, nous sommes obligés, je ne suis pas surpris. Maintenant nous avons d'autres joueurs blessés, » a ainsi pesté le technicien allemand.