Un ancien Lyonnais allume Botafogo

Depuis plusieurs semaines, la situation financière est critique à Botafogo, avec notamment plusieurs joueurs qui se plaignent de salaires impayés, et ce malgré le doublé championnat-Copa Libertadores réalisé par le club. Dans Charla Podcast, un podcast brésilien, l’ancien latéral gauche de l’OL Fernando Marcal, s’est dit «bouleversé par cette déclaration. Je marche dans les rues de Rio de Janeiro, je me fais arrêter. Les gens sont très reconnaissants et je le suis encore plus. Botafogo, pour moi et mes enfants, c’est quelque chose de différent.»

La suite après cette publicité

Pour rappel, Botafogo a déclaré que certains joueurs ont réclamé une indemnité de retard de paiement à hauteur de 25% de leur salaire. Marçal a réfuté cette affirmation, expliquant que «dire que les joueurs ont demandé 25 % de plus est un mensonge. Nous avons parlé il y a six mois de primes, et si on négocie quelque chose, vous m’offrez 10 %, je demande 12 %, c’est normal. Nous avons demandé 10 % de plus et le club a dit non.» Une situation ubuesque dans un club ou tout allait bien il y a quelques semaines au moment du sacre en Copa Libertadores.