Le PSG entre en piste pour Gianluigi Donnarumma

C'est l'un des très gros coups à réaliser lors du mercato estival 2021 : Gianluigi Donnarumma (22 ans) est libre de s'engager où bon lui semble cet été. Le gardien de l'AC Milan, dont la valeur marchande est estimée à 60 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, n'a en effet pas prolongé son contrat qui expire le 30 juin prochain avec les Rossoneri, qui ont d'ailleurs officialisé son départ ce mercredi par le biais de leur directeur sportif Paolo Maldini. Le nom de son remplaçant est même déjà connu puisqu'il s'agit de l'ancien portier du LOSC, Mike Maignan (25 ans).

Le natif de Castellammare di Stabia, qui avait posé ses valises du côté de San Siro en 2013 chez les jeunes avant de faire ses débuts en professionnel avec le club lombard le 25 octobre 2015, doit donc désormais se trouver un nouveau point de chute. Les qualités de Gianluigi Donnarumma ne laissent en tout cas pas insensibles le FC Barcelone, à qui son sulfureux agent Mino Raila a proposé ses services, mais aussi la Juventus, où l'avenir de l'actuel numéro un Wojciech Szczesny (31 ans) demeure incertain.

Mais ce n'est pas tout. Sky Italia révèle ce samedi, par l'intermédiaire de son journaliste Fabrizio Romano, que le Paris Saint-Germain s'est également invité dans la course à la signature du gardien d'1,96m. Le club de la capitale a donc réactivé l'un des dossiers chauds de Leonardo à l'été 2019, avant l'arrivée de Keylor Navas (34 ans). L'agent de l'international italien (25 sélections), Mino Raiola, est en tout cas désormais en contact direct avec la direction de ces trois clubs. Le journaliste toujours bien informé précise que les Blaugranas vont décider dans les tous prochains jours de ce qu'ils feront concernant Gianluigi Donnarumma, tout en prenant en considération le fait que Marc-André ter Stegen (29 ans) est indéboulonnable dans les buts du Barça.

De son côté, Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport, précise que c'est bel et bien le club catalan qui est en pole sur ce dossier, et que le PSG attend un retour de l'entourage du joueur. Parmi le FC Barcelone, la Juventus et le Paris SG, la Vieille Dame semble être la formation possédant le portier le plus susceptible de céder sa place à Gianluigi Donnarumma. Après son passage à l'AC Milan, le gardien transalpin ne manque en tout cas pas de prétendants pour rebondir. Ce qu'il va vraisemblablement faire dans un club d'envergure à la renommée internationale. Reste désormais à savoir lequel.

Barcelona will decide in the next days about Gigio Donnarumma deal as ‘free agent opportunity’, whether signing him or not - ter Stegen is untouchable. 🔴🔵 #FCB



More: Raiola is now in direct contact with Barça board... but also with Paris Saint-Germain and Juventus. Open race. https://t.co/BjhTjO6Jkq