Villarreal : Marcelino a piloté le retour d’Éric Bailly

Libre depuis son départ de Besiktas il y a quelques jours, Éric Bailly s’est engagé avec Villarreal jusqu’en 2025, comme nous vous l’annoncions déjà sur notre site. Un retour dans le club qui l’avait révélé aux yeux du grand public à l’époque (2014-2016), avant de rejoindre Manchester United. Ce samedi, l’international ivoirien s’est exprimé sur ce choix, indiquant qu’il avait été convaincu par les mots de son ancien entraîneur Marcelino.

«C’était impossible que je mette du temps à réfléchir quand j’ai vu que le club était intéressé. Avec Marcelino, je n’ai pas réfléchi une seule minute, a commenté l’ancien Marseillais, qui avait déjà été dirigé par le technicien asturien à Villarreal (2014-2016). C’est plus qu’un entraîneur. Depuis que je suis parti et jusqu’à maintenant, j’ai toujours eu des contacts avec lui, je lui parle, et il prend toujours de mes nouvelles. C’est une personne exigeante et c’est quelque chose qui me convient parfaitement.»