OL - Brest : la joie d’Anthony Lopes

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est venu à bout du Stade Brestois au terme d’un match complétement dingue (4-3). Présent au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Anthony Lopes est logiquement revenu sur cette soirée magique, soulignant dans un premier temps l’état d’esprit du groupe rhodanien. «On fait une entame de deuxième période catastrophique, on menait 1-0, on est pas rentré dedans en seconde période, ils mettent trois buts mais on a ce petit truc, on a quelque chose dans ce groupe, on s’est fixé des objectifs, on avait fixé le maintien et maintenant c’est autre chose, qui l’eût cru, on souligne aussi ce public incroyable, ça nous donne du caractère, de la fougue et énormément de joie».

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 53 29 17 15 8 6 44 27 7 Lyon 41 29 -7 12 5 12 38 45

Relancé sur la fin de saison, le dernier rempart lyonnais a, par ailleurs, confirmé les nouvelles ambitions des Gones. «On s’est fixé cet objectif d’une 7e place et on y est même si tout le monde n’a pas joué cette journée. On espère la maintenir et la tenir le plus longtemps désormais». Et de conclure. «Mon avenir ? On verra, on verra, moi je me concentre sur les objectifs du club qui sont de ramener l’OL dans une compétition européenne, il faut s’accrocher car on a des matches incroyables qui arrivent, dès la semaine prochaine avec le PSG donc on verra où on sera après ce sprint final».