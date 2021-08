OL : les premiers mots de Xherdan Shaqiri

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais tient sa nouvelle star. Après de longues négociations, le club rhodanien a annoncé ce lundi l'arrivée de Xherdan Shaqiri (29 ans) jusqu'en juin 2024. L'international suisse (96 sélections, 26 buts) a avoué être «très fier et très heureux parce que j'ai enfin signé mon contrat et maintenant je suis officiellement un joueur de l'OL» sur le site officiel des Gones.

Arrivé depuis Liverpool pour 6 millions d'euros (+ 5 millions maximum en bonus), le double-vainqueur de la Ligue des Champions a apprécié les infrastructures lyonnaises. «J'ai très hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir le club. Le stade est fantastique, quand je l'ai vu je l'ai trouvé incroyable. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable ! J'espère que je vais pouvoir marquer devant mon nouveau public (...) Ils m'ont envoyé des messages depuis le monde entier.»

«C'est important de donner mon expérience»

Alors que Peter Bosz, le technicien lyonnais, souhaitait à tout prix une recrue d'expérience afin de se renforcer, Xherdan Shaqiri semble assumer son rôle de leader expérimenté à Lyon. «C'est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matches autant que possible. Je veux jouer des matches et prendre les trois points, c'est le plus important pour moi.»

Enfin, le Suisse de 29 ans a également dévoilé ses objectifs personnels en rejoignant l'OL. «Je veux aussi m'améliorer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. J'ai hâte de commencer à travailler pour remporter le plus de succès ici.»