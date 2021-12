Tunisie - Égypte : les compositions officielles

Première demi-finale de la Coupe Arabe 2021, la rencontre entre la Tunisie et l'Égypte s'annonce très intéressante. Les Aigles de Carthage optent pour un 4-3-3 avec Mouez Hassen comme dernier rempart avec Mohamed Dräger, Bilel Ifa, Yassine Meriah et Mohamed Ben Hmida en défense. Montassar Talbi, Ghilane Chalali et Ferjani Sassi se retrouve dans l'entrejeu. Positionné en pointe, Seifeddine Jaziri est accompagné par Hannibal Mejbri et Youssef Msakni en attaque.

De son côté, l'Égypte s'articule en 4-2-3-1 avec Mohamed El Shenawy dans les cages. Akram Tawfik, Ahmed Hegazi, Mahmoud Hamdi El Wensh et Ahmed Abou El Fotouh forment la défense. Le double pivot est assuré par Amr El Soleya et Hamdi Fathi. Devant, Marwan Hamdy est soutenu par Zizo, Mohamed Magdi Kafsha et Hussein Faisal.

Les compositions

Tunisie : Hassen - Dräger, Ifa, Meriah, Ben Hmida - Chalali, Talbi, Sassi - Mejbri, Jaziri, Msakni

Égypte : El Shenawy - Tawfik, Hegazy, El Wensh, El Fotouh - El Soleya, Fathi - Zizo, Magdi Kafsha, Faisal - Hamdy