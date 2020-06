Des nouvelles de Cyrille Pouget

Ancien joueur professionnel de 1993 à 2006 passé notamment par le FC Metz, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou encore l'AS Saint-Étienne, Cyrille Pouget (47 ans) va endosser le rôle d'entraîneur adjoint des U19 de Trémery. L'ex attaquant aux 154 matches de Ligue 1 est toutefois commerçant dans la vie de tous les jours et ne sera donc pas disponible les samedis.

«C’est une question d’opportunité et l’envie de faire autre chose de mon temps libre, mais j’ai surtout répondu à la sollicitation d’un ami, Benoît Lahéry, qui sera l’entraîneur principal. On se connaît depuis longtemps et il voulait une aide pour les U19 de Trémery. Mais je ne serai qu’un adjoint intermittent pour commencer. Et ce n’est pas un début de reconversion (...) Il y aura aussi deux entraînements par semaine mais je n’ai aucune pression particulière. Pour moi, c’est du plaisir», a ainsi expliqué Cyrille Pouget à L'Est Républicain. Et d'insister : «à Trémery, je viens vraiment pour la découverte».