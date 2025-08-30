Ligue 1 : le LOSC humilie Lorient et prend la tête

Deux équipes en forme et déjà spectaculaires se retrouvaient sous la pluie du Moustoir. C’est sur cette même pelouse que Lorient a humilié des Rennais réduits à neuf le week-end dernier et qui voulait confirmer lors de la réception du LOSC, vainqueur au forceps de Monaco pour le premier choc du haut de tableau de la saison. Cette fois, les Lillois allaient devoir se passer des services de Giroud, blessé sans gravité de dernière minute. C’est donc Fernandez-Pardo qui occupait la pointe, soutenu par Broholm, Haraldsson et Correia. Le 3-4-3 des Merlus, où seul Faye remplaçait Mendy en défense par rapport à il y a une semaine, ne donnait pas la même impression sur le terrain.

Sans doute gênées par une pluie qui redoublait d’intensité au fur et à mesure de cette première période, les deux équipes avaient du mal à mettre du rythme. Elles enchaînaient plutôt les contacts et les fautes, à l’image de Katseris fautif sur Perraud mais bien obligé de sortir, touché à la cuisse (15e). Il y avait à peine de quoi se nourrir sur cette frayeur de Kamara, un peu léger sur le pressing de Fernandez-Pardo (22e). La mi-temps a au moins eu le mérite de réveiller les deux acteurs présents sur la pelouse, l’entrée de la nouvelle recrue lilloise Igamane également. Dès la reprise, Perraud profitait d’un dédoublement avec Félix Correia pour ouvrir le score (0-1, 46e).

Démonstration lilloise

Mais la joie fut de très courte durée pour le gaucher, coupable dans la foulée d’une main sur ce centre d’Igor Silva (50e). L’arbitre indiquait le point de penalty… avant d’être appelé par la VAR. Il y avait bien un léger hors-jeu du latéral lorientais. Il y avait déjà eu plus de spectacles en 4 minutes que sur l’ensemble de la première période, et nous étions encore loin d’en avoir fini. Le LOSC reprenait sa marche en avant avec un nouveau but signé Fernandez-Pardo cette fois, parfaitement en réussite sur cette action avec Igamane puis Correia (0-2, 53e). Il n’était pas loin du doublé non plus mais perdait son duel contre Kamara (55e). Lorient n’a pas cédé non plus et obtenait un penalty sur l’une de ses rares incursions. Özer partait du bon côté mais Soumano tentait une seconde fois, sans plus de réussite, et finissait par s’en sortir grâce à Tosin, plus prompte à envoyer le cuir au fond (1-2, 66e).

La tension montait d’un cran dans ce match complètement relancé. Les Merlus, emmenés par un excellent Kouassi sur le côté gauche, donnaient tout pour revenir. Lille ne reculait pas non plus et encaissait sans broncher les attaques adverses. Ce dernier quart d’heure a finalement basculé sur une erreur de… Kouassi. Tentant de remettre vers l’arrière en direction de sa défense sur ce long dégagement d’Özer, Fernandez-Pardo prenait tout le monde de vitesse pour marquer son doublé (1-3, 77e). Un vrai coup de bambou dont Lorient ne se remettait pas. Quelques instants plus tard, Igamane réalisait un numéro depuis le milieu de terrain que Fernandez-Pardo échouait à conclure mais le tir sur la barre profitait au Marocain (1-4, 80e). Cette fois, la messe était dite, d’autant qu’Haraldsson participait à la fête (1-5, 87e), puis Igamane pour le doublé (1-6, 90e+3) et même l’entrant Sahraoui (1-7, 90e+5). Le LOSC n’espérait sans doute pas tant de ce déplacement mais le voilà leader en plus de ce très large succès.