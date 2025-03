Real Madrid : retournement de situation dans le dossier Raul Asencio !

Pas grand monde ne s’attendait à une pareille saison que ce soit le Real Madrid ou même Raul Asencio. Inconnu ou presque jusqu’au mois de novembre, le défenseur alors âgé 21 ans a su saisir sa chance après l’hécatombe de blessure dans l’arrière garde de la Casa Blanca. Alors qu’il n’avait encore jamais évolué avec l’équipe professionnelle, il s’est immédiatement mis au diapason contre Osasuna lors de sa toute première apparition. Entré à la 30e minute ce jour-là pour remplacer Militao, il s’est offert sa première passe décisive 12 minutes plus tard sur un but signé Bellingham.

Depuis ce 9 novembre, Asencio n’est plus jamais sorti du onze de départ de Carlo Ancelotti. Véloce, fiable, doté d’un gros caractère, il s’est d’abord distingué en Liga avant de rééditer ses performances en Ligue des Champions face à Manchester City et Erling Haaland notamment. Son nom a dépassé les frontières, jusqu’à revenir aux oreilles de Luis de la Fuente, lequel l’a sélectionné pour la première fois durant cette trêve internationale. Un enjeu de taille apparaît désormais, celui de sa prolongation de contrat, lui dont le bail s’achève en 2026.

Une prolongation remise en question

«Renouveler avec le Real Madrid ? Tout ne dépend pas de moi… Mon rêve est de me renouveler et de pouvoir être ici pendant de nombreuses années» indiquait-il cette semaine à la presse espagnole. Tout semblait bien partie d’ailleurs ces dernières semaines pour un nouveau bail jusqu’en 2030 et une belle revalorisation salariale à la clé. Sauf que les négociations n’avancent plus et certains clubs se sont même renseignés auprès de l’entourage du jeune Espagnol comme Liverpool. Il faut dire qu’une autre histoire est venue ternir le conte de fée du défenseur.

En compagnie de trois anciens coéquipiers des jeunes du Real Madrid, Asencio fait l’objet d’une enquête pour avoir participé à la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel mettant en scène une jeune fille de 16 ans, mineur donc au moment de faits. L’affaire n’est pas du tout à prendre à la légère car il risque jusqu’à 5 ans de prison s’il est reconnu coupable des faits. En attendant son procès, il est pris à partie dans tous les stades de Liga et vivrait assez mal la situation. Cela a aussi des conséquences pour son avenir au Real Madrid selon Onda Cero.

Le Real Madrid attend le procès d’Asencio

Si les discussions sont au point mort, c’est bel et bien en raison de l’incertitude judiciaire qui plane au-dessus de la tête de l’accusé. Les Merengues préfèrent temporiser les choses plutôt que de se précipiter, même si la confiance est de mise du côté de la direction. «Je pense que tout le monde est conscient de ce qu’il fait et pour cette histoire, je suis très calme. Il faut vivre au jour le jour. C’est une question de délais» s’est expliqué le natif de Las Palmas à ce sujet. C’est désormais à la justice de se prononcer, et par conséquent d’avoir une incidence sur l’avenir du sportif.