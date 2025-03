Liverpool veut voler un joueur du Real Madrid

Cette saison, Raul Asencio (22 ans) a fait son trou au Real Madrid. Le jeune espagnol a profité des nombreuses blessures dans l’effectif merengue pour se faire une place au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti. En effet, il a déjà participé à 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

La suite après cette publicité

Actuellement en sélection espagnole, le défenseur attire les regards et les convoitises. El Chiringuito révèle que Liverpool et l’AC Milan sont tombés sous son charme et espèrent qu’il ne prolongera pas son bail, qui court jusqu’en juin 2026. Mais on imagine mal les Madrilènes lâcher leur joueur.