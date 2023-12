OL - Toulouse : les compositions sont là

La quinzième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel de bas de tableau entre l’Olympique Lyonnais et le Toulouse FC. A domicile, les Gones s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Duje Caleta-Car, Dejan Lovren et Jake O’Brien. Les rôles de pistons sont assurés par Clinton Mata et Nicolas Tagliafico tandis que Maxence Caqueret et Corentin Tolisso constituent le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

De son côté, Toulouse s’organise dans un 4-2-3-1 avec Guillaum Restes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Kamanzi, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen et Gabriel Suazo. Vincent Sierro et Stijn Spierings se retrouvent dans l’entrejeu. Frank Magri, Niklas Schmidt et Aron Dønnum soutiennent le buteur Thijs Dallinga.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Caleta-Car, Lovren, O’Brien - Mata, Caqueret, Lepenant, Tagliafico - Cherki, Lacazette, Nuamah

Toulouse FC : Restes - Kamanzi, Costa, Nicolaisen, Suazo - Spierings, Sierro - Donnum, Schmidt, Magri- Dallinga