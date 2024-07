Le PSG fixe un prix de départ surprenant pour Xavi Simons

Après une saison réussie au RB Leipzig, Xavi Simons est resté en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec les Pays-Bas. Si l’attaquant de 21 ans a répondu présent en distillant trois offrandes et en inscrivant un but merveilleux contre l’Angleterre, il n’a pu porter sa sélection jusqu’en finale du tournoi. Tandis qu’il profite d’un repos bien mérité, Xavi Simons continue d’agiter l’actualité. Au cœur de l’attention, le Batave n’a pas encore tranché pour son avenir, mais se retrouve courtisé par les plus grands cadors européens.

Alors que le Bayern Munich semble très intéressé à l’idée de l’enrôler sur ce mercato estival et que Leipzig a sorti les rames pour le garder plus longtemps, Manchester United, sous l’impulsion d’Erik ten Hag, s’est invité dans la course pour le crack de 21 ans. Bien que le club de la capitale espère encore le conserver malgré les envies d’ailleurs du principal concerné, SPORT relaye que le champion de France en titre aurait fixé son prix de départ à 70 M€. Un montant qui peut paraître surprenant, mais qui laisse penser que le PSG est désormais ouvert à un départ du Néerlandais.