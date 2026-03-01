Serie A : l’AS Roma et la Juventus se quittent sur un nul spectaculaire

Il n’y avait pas que l’Olympico ce dimanche soir au programme. En effet, l’AS Roma (4e) recevait la Juventus (6e) au Stade Olimpico dans ce choc de la 27e journée de Serie A. Le match, sans doute, de la dernière chance pour les Bianconeri dans la course à la Ligue des Champions. En face, les Romains pouvaient revenir à hauteur du Napoli (3e). Dans cette rencontre très disputée, ce sont les joueurs de Gian Piero Gasperini qui ont pris l’avantage, grâce à une belle frappe enroulée de Wesley (39e, 1-0).

Les Turinois sont finalement revenus au score, grâce à Chico Conceição (47e, 1-1), avant qu’Evan N’Dicka ne redonne l’avantage aux Romains (54e, 2-1). En grande forme depuis son arrivée dans la capitale italienne, Donyell Malen réalisait le break pour les locaux (65e, 3-1). Mais la troupe de Luciano Spalletti n’a pas abdiqué et a d’abord réduit l’écart grâce à Jeremie Boga (78e, 3-2)… puis égalisé à la dernière minute sur une réalisation de Federico Gatti (90e+3, 3-3). Les deux formations se sont donc quittées sur un nul spectaculaire (3-3) qui ne font pas leurs affaires. L’AS Roma a deux points de retard sur la troisième place et reste à la portée de Côme (4e, 48 pts) et de la Juve (6e, 47 pts).