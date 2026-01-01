Un jeune du FC Metz grièvement blessé dans l’incendie mortel en Suisse

Le jeune joueur du FC Metz Tahirys dos Santos, 19 ans, a été grièvement blessé dans l’incendie survenu dans un bar de la station suisse de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, qui a fait plus de 40 morts et une centaine de blessés. Le défenseur polyvalent, stagiaire au club, a été transféré en Allemagne pour recevoir des soins après avoir été gravement brûlé alors qu’il passait quelques jours de vacances en montagne avec des amis.

Sous contrat avec la réserve messine (National 3), où il a parfois porté le brassard de capitaine, Tahirys dos Santos avait récemment été convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel pour un match de 32e de finale de Coupe de France. Le FC Metz appelle au respect de la vie privée du joueur et de sa famille et promet de tenir informé le public en cas d’évolution significative de son état.