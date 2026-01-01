Menu Rechercher
Commenter 5

Un jeune du FC Metz grièvement blessé dans l’incendie mortel en Suisse

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Saint-Symphorien @Maxppp

Le jeune joueur du FC Metz Tahirys dos Santos, 19 ans, a été grièvement blessé dans l’incendie survenu dans un bar de la station suisse de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, qui a fait plus de 40 morts et une centaine de blessés. Le défenseur polyvalent, stagiaire au club, a été transféré en Allemagne pour recevoir des soins après avoir été gravement brûlé alors qu’il passait quelques jours de vacances en montagne avec des amis.

La suite après cette publicité
FC Metz ☨
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.

L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.
Voir sur X

Sous contrat avec la réserve messine (National 3), où il a parfois porté le brassard de capitaine, Tahirys dos Santos avait récemment été convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel pour un match de 32e de finale de Coupe de France. Le FC Metz appelle au respect de la vie privée du joueur et de sa famille et promet de tenir informé le public en cas d’évolution significative de son état.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Metz
Tahirys Dos Santos

En savoir plus sur

Metz Logo Metz
Tahirys Dos Santos Tahirys Dos Santos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier