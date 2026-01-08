Menu Rechercher
Zenit : Gerson va être vendu 30 M€

Par Dahbia Hattabi
Gerson avec le Zenit Saint-Pétersbourg @Maxppp

Durant le dernier mercato, Gerson a quitté Flamengo pour signer au Zénit contre un chèque de 25 M€. Six mois plus tard, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est déjà sur le départ. En effet, ESPN Brésil annonce qu’il va retourner au pays et rejoindre Cruzeiro.

La publication auriverde explique que Cruzeiro paiera une indemnité fixe de 26 M€ ainsi que 4 M€ de bonus supplémentaires. De son côté, Gerson (28 ans) s’est déjà entendu avec son futur club afin de signer un contrat jusqu’en décembre 2029.

Pub. le - MAJ le
