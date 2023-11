EdF : Warren Zaïre-Emery quitte le rassemblement

L’annonce était attendue, elle est désormais officielle : Warren Zaïre-Emery quitte le rassemblement de l’équipe de France et sera donc forfait pour le déplacement en Grèce, mercredi prochain. Touché à la cheville droite contre Gibraltar, le jeune milieu de terrain parisien aura, malgré tout, eu le temps de d’inscrire son premier but sous le maillot tricolore lors du festival offensif des Bleus contre Gibraltar (14-0). Cette blessure, qui devrait l’éloigner des terrains pendant un mois et demi minimum, reste cependant un gros coup dur, qui plus est au regard de son début de saison avec le PSG.

La suite après cette publicité

«Warren Zaïre-Emery, qui avait été contraint de sortir dès la 17e minute du match France Gibraltar, samedi, à Nice, est allé passer des radios et une IRM dans la soirée à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Le milieu de terrain du Paris-SG souffre d’une entorse de la cheville droite. Il est remis ce jour à la disposition de son club. La délégation française s’envolera à Athènes lundi avec un groupe de 22 joueurs», précise le communiqué de la FFF. Une fois arrivé à Paris, le natif de Montreuil passera logiquement des examens complémentaires afin de connaître la durée exacte de son absence.