LdC : record d’audience de la saison pour RMC Sport avec PSG-Manchester City

Si ce n’était pas forcément le match tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain, au regard du score final (1-2), c’était en tout cas le match le plus regardé de la saison pour le diffuseur. À l’occasion de ce match aller des demi-finales de Ligue des Champions mercredi, RMC Sport a battu son record d’audience de la saison et a enregistré 2,4 millions de téléspectateurs en cumulé (1,6 million de téléspectateurs en moyenne entre 21h et 22h55) selon Médiamétrie.

En plus d’être le record de la saison, c’est également la deuxième meilleure audience de l’histoire de RMC Sport, derrière le match PSG-RB Leipzig de la saison dernière, encore une demi-finale. Si les téléspectateurs n’ont pas forcément assisté à un grand match, peut-être se consoleront-ils lors du retour mardi prochain, ou avec une éventuelle finale en cas de qualification.