Manchester City veut vite se débarrasser d’Aymeric Laporte !

Enfin une nouvelle recrue à Manchester City. Après avoir fait venir Mateo Kovacic pour 30 M€, en provenance de Chelsea, les Skyblues ont enregistré l’arrivée de Joško Gvardiol. Un transfert estimé à 120 M€ (bonus compris) qui permet au RB Leipzig de renflouer les caisses et aux Anglais de rapatrier deux croates au club. De quoi faciliter l’intégration. Mais ce dernier ajout au sein de l’effectif ne fait pas que des heureux. Aymeric Laporte, sur le départ depuis plusieurs mois, va vite devoir faire ses valises pour que les Cityzens se remettent d’un tel investissement.

D’après The Mirror, Manchester City espère vite trouver un nouveau point de chute pour son défenseur central, qui évolue au même poste que Gvardiol et qui possède des qualités similaires (gaucher, bon relanceur…). Selon le média anglais, Arsenal, Tottenham et Aston Villa suivent le dossier. Pourtant, les Skyblues souhaiteraient vendre Aymeric Laporte à l’étranger, pour ne pas renforcer un concurrent en Premier League. L’Athletic Bilbao pourrait être une solution honnête pour les deux partis. Le temps presse, à une dizaine de jours de la reprise des championnats.