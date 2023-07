Manchester City : Aymeric Laporte est proche d’avoir trouvé son nouveau club

La suite après cette publicité

Drôle de saison pour Aymeric Laporte. Titulaire indiscutable avec la sélection espagnole - avec qui il a remporté la Ligue des Nations en étant performant - le joueur formé à l’Athletic a cependant dû se contenter d’un rôle secondaire avec son club, Manchester City. Il n’a par exemple disputé que 12 rencontres de Premier League ; une situation difficile pour un défenseur d’une telle qualité.

Tout indique qu’après cinq années du côté de Manchester, le défenseur central devrait faire ses valises. Plus tôt cette saison, il avait été question d’un retour en Espagne, avec un fort intérêt du FC Barcelone notamment. Mais les prestations convaincantes de la charnière Araujo-Christensen et le fait que le Barça, en difficulté financière, ait d’autres priorités, rendent un départ en direction de Barcelone assez peu probable. Son nom avait même brièvement circulé du côté du PSG, mais les arrivées de Skriniar et de Lucas Hernandez ont logiquement fermé les portes à l’arrivée d’un autre défenseur.

Un retour à la maison

Comme l’indique le média espagnol Relevo, la priorité du principal concerné est de rentrer en Espagne. Surtout que sa relation avec Guardiola commencerait à être compliquée, et la plus que probable arrivée de Josko Gvardiol lui ôterait encore plus de temps de jeu potentiel. Et selon la publication ibérique, l’Athletic Club souhaite le rapatrier dès cet été. Les Basques sont prêts à faire de sacrés efforts sur le plan financier pour faire revenir le joueur, et les contacts ont déjà été bien entamés avec son entourage.

Le joueur lui n’a pas encore dit oui, mais envisage un retour en terres basques de plus en plus sérieusement. C’est même l’option numéro 1 dans sa tête actuellement, surtout en vue du prochain Euro, puisqu’un retour en Espagne et une place de titulaire indiscutable lui garantiraient une place de titulaire avec la Roja. Même si c’est une opération compliquée, Manchester City ne devrait pas poser trop d’obstacles en cas de départ à Bilbao, alors que le champion d’Europe serait bien plus gourmand et exigeant avec un rival direct. Affaire à suivre…