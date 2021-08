Pour Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski est meilleur qu’Erling Haaland

À l’issue de la rencontre de Supercoupe d’Allemagne remportée par le Bayern Munich face à Dortmund (3-1), Julian Nagelsmann, entraîneur des Bavarois, a comparé les attaquants stars des deux équipes. Pour lui, « Robert est un peu meilleur qu'Erling car il a plus d'expérience. Ils ont en commun le fait qu'ils sont très dangereux devant le but avec n'importe quelle partie de leur corps. Lewandowski est très fort dans les airs et peut tirer des deux pieds, et je pense qu'Erling aussi. Il y a beaucoup de similitudes, mais ce sont toujours des joueurs différents. Je suis très heureux d'avoir Lewandowski », rapporte AS.

D’après Nagelsmann, le Polonais « a montré depuis plusieurs années le niveau auquel il est capable de jouer. C'est un joueur de classe mondiale. C'est une grande différence. Erling Haaland n'a pas joué en Bundesliga pendant de nombreuses années, mais ses chiffres sont très bons. Néanmoins, il est remarquable que Lewandowski ait connu autant de succès et marqué autant de buts en plusieurs années dans différents clubs. »