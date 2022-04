Arsenal : Kieran Tierney devrait manquer la fin de la saison

Énorme coup dur pour Arsenal. Les Gunners ont confirmé l'inquiétude exprimée par Mikel Arteta ces dernières heures au sujet de Kieran Tierney (24 ans), forfait pour affronter Crystal Palace (0-3) lundi. « Kieran a ressenti une gêne après une séance d'entraînement le jeudi 31 mars. D'autres examens ont confirmé que Kieran s'était endommagé le genou gauche. Une consultation spécialisée a eu lieu mardi et, à la suite de nouvelles discussions avec Kieran et notre équipe médicale, il a été décidé que Kieran devait être opéré du genou. Cette procédure aura lieu à Londres dans les prochains jours », explique le communiqué médical.

Arsenal a précisé « qu'il est est probable » que Tierney manque la fin de saison 2021-2022. Un malheur n'arrivant que rarement seul, le club du nord de Londres a aussi indiqué que Thomas Partey (28 ans), contraint de céder sa place à Selhurst Park, « avait aggravé » une blessure à la cuisse droite. Enfin, Takehiro Tomiyasu (23 ans), qui n'a plus joué depuis le 1er janvier dernier, récupère bien de sa blessure au mollet gauche. L'international japonais ne reprendra pas l'entraînement collectif avant le match contre Southampton, le 16 avril prochain. La course au top 4 s'annonce plus ardue que jamais pour Mikel Arteta et ses hommes.