MU : la réponse cash de Marcus Rashford à ses détracteurs

Après avoir réalisé l’une de ses meilleures campagnes sous les couleurs de Manchester United la saison passée, Marcus Rashford est beaucoup moins impressionnant sur cette édition 2023-2024. Avec des performances en berne (5 buts et 5 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues), l’international anglais fait également beaucoup parler de lui hors des pelouses, ce qui a tendance à exaspérer son entraîneur, Erik ten Hag, avec lequel les relations sont devenues glaciales. Pour ne rien arranger, son attitude sur le pré préoccupe les fans et est pointée du doigt par les observateurs, à l’image des propos tenus par Alan Shearer au moment d’analyser la piètre prestation de l’Anglais face à Nottingham Forest en FA Cup, il y a deux jours. À l’heure où les critiques fusent à son égard, Marcus Rashford ne semble pas accepter que l’on remette en cause son engagement envers l’institution mancunienne, avec laquelle il évolue depuis ses débuts en professionnel.

Ainsi, le principal intéressé est monté au créneau. «Ecoutez, je ne suis pas une personne parfaite. Quand je fais une erreur, je suis le premier à lever la main et à dire que je dois faire mieux. Mais si jamais vous remettez en question mon engagement envers Man United, c’est à ce moment-là que je dois m’exprimer. C’est comme si quelqu’un remettait en question toute mon identité et tout ce que je représente en tant qu’homme. J’ai grandi ici. Je joue pour ce club depuis que je suis enfant. Ma famille a refusé de l’argent, ce qui a changé ma vie quand j’étais enfant, pour que je puisse porter cet insigne. Je peux accepter toutes les critiques. Je peux l’encaisser. Mais si vous commencez à remettre en question mon engagement envers ce club et mon amour pour le football et le fait d’y amener ma famille, alors je vous demanderais simplement d’avoir un peu plus d’humanité», a-t-il exprimé sur le site web de Player’s Tribune. Le message est passé !