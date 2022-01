Duje Caleta-Car va rester à l'OM !

Loin du mercato XXL réalisé l'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est malgré tout montré particulièrement actif lors de cette fenêtre hivernale avec les arrivées de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu - en plus de Samuel Gigot, qui ne débarquera en terres phocéennes que l'été prochain. Mais au rang des départs, le club phocéen se devait également d'agir, qui plus est avec ce besoin de liquidités et la pression mise par le propriétaire Frank McCourt qui avait répété à Pablo Longoria la nécessité de céder des joueurs cet hiver.

L'un d'entre eux menait d'ailleurs à Duje Caleta-Car, le défenseur croate âgé de 25 ans. Annoncé sur le départ à chaque mercato, en partie en raison de sa belle valeur marchande qui permettrait de renflouer les caisses marseillaises, ce mercato semblait, comme nous vous le révélions, le bon pour l'ancien de Salzbourg. Pourtant, malgré des discussions avancées avec West Ham pour une opération estimée à un peu plus de 20 millions d'euros, le Croate restera une nouvelle fois sur la Canebière.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Duje Caleta-Car !

Selon les dernières informations de L'Équipe, après plusieurs semaines de tractations et malgré l'intervention d'agents proches du club londonien et de Pablo Longoria, West Ham n'a pas proposé mieux qu'un prêt payant avec option d'achat pour Caleta-Car, sous contrat jusqu'en juin 2023. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants marseillais, qui, rappelons-le, avait cet objectif de vendre pour environ 30 millions d'euros cet hiver.

Au rang des départs, à noter par ailleurs que les Phocéens n'ont toujours pas trouvé d'issues positives pour Alvaro Gonzalez, invité à quitter le club par sa direction, Bamba Dieng, notamment courtisé par Newcastle, Steve Mandanda, un temps pisté par Lorient, ou encore Boubacar Kamara, libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier. Si l'OM s'est encore montré dans le sens des arrivées, les départs se font quant à eux toujours attendre, et ce, malgré les exigences du président McCourt...