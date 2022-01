OM : ça brûle pour Duje Caleta-Car et West Ham !

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a finalement été très actif cet hiver, puisque le président espagnol de l'OM a enrôlé deux joueurs - Sead Kolasinac et Cédric Bakambu - en plus de Samuel Gigot, qui ne débarquera en terres phocéennes que l'été prochain. Et ce n'est clairement pas fini, puisqu'il y a encore plusieurs dossiers chauds sur la table à gérer d'ici lundi soir.

L'un d'entre eux mène à Duje Caleta-Car, le défenseur croate. Annoncé sur le départ à chaque mercato, en partie en raison de sa belle valeur marchande qui permettrait de renflouer les caisses marseillaises, ce mercato risque d'être le bon pour l'ancien de Salzbourg. Ainsi, selon nos informations, les directions de l'OM et de West Ham discutent d'un transfert en ce moment.

Un salaire doublé !

Il s'agirait d'une opération de plus de 20 millions d'euros, qui, avec les bonus, pourrait s'élever à 25 millions d'euros (si West Ham se qualifie en Europe notamment). Un pourcentage à la revente est aussi en train d'être négocié par l'écurie du sud de la France. Le joueur, pas vraiment tenté par un départ pour le club londonien il y a un an, aurait changé d'avis.

Il faut dire que la formation de Premier League lui double son salaire, et qu'il toucherait plus de 400.000€ par mois du côté du Stade Olympique de Londres selon nos informations. Affaire à suivre, mais tout indique que l'avenir de l'international croate risque de s'écrire sur les rives de la Tamise et non plus au bord de la Mer Méditerranée.